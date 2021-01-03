Украинец Кравец забил гол, но его турецкий клуб проиграл

03 января 2021 г. 18:58
Автор: Виталий Лабскир
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Одного гола Артема Кравца, начинавшего сезон 2020/21 гг. в киевском "Динамо" оказалось недостаточно для достижения положительного результата его нынешней турецкой команды "Коньяспора"

В 16-м туре турецкой Суперлиги "Коньяспор" играл в гостях против "Хатайспора" и уступил со счетом 1:2.

Украинец из "Коньяпора" открыл счет в этом матче, на что "Хатайспор" ответил голевым дублем своего легионера из Габона Аарона Бупендзы. При этом Бупендза сопровождал каждое взятие ворот "Коньяспора" акробатическими кульбитами.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Кравца на 35-й секунде.

У Кравца в нынешнем сезоне это уже 7-й гол за "Коньяспор". Следует отметить, что Артем в декабре был травмирован и вынужденно пропустил пять матчей "Коньяспора". 28 декабря он вышел на замену на последние 7 минут поединка 15-го тура турецкой Суперлиги против "Ризеспора". И, вот, в 16-м туре отыграл уже весь матч против "Хатайспора" и отличился забитым голом.

Видео: 

Atakaş Hatayspor 2 - 1 İttifak Holding Konyaspor 16. Hafta Maç Özeti Full HD / 02.01.2021

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