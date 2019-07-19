 

Украинец Малиновский открыл счет своим голам за "Аталанту"

19 июля 2019 г. 16:11
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский полузащитник Руслан Малиновский провел свой первый матч за итальянскую "Аталанту" и сразу же отметился забитым голом.

"Аталанта" провела контрольный поединок против команды пятого итальянского дивизиона "Брусапорто". Малиновский вышел в основном составе и отыграл первый тайм.

На 35-й минуте "Аталанта" получила право на пенальти. Партнеры по команде сказали Малиновскому исполнять 11-метровый, и он пробил в нижний угол без шансов для вратаря "Брусапорто".

После этого гола (он в видеообзоре матча на 3:00) счет стал 5:0 в пользу "Аталанты". Финальный же свисток зафиксировал победу 9:0.

Поприветствовал Малиновского с забитым голом его новый партнер по "Аталанте" Алехандро Гомес, игравший, в свое время, за харьковский "Металлист".

Видео: 

Preseason 2019-2020 | Trofeo Fra.mar | Atalanta-Brusaporto 9-0, gli highlights

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