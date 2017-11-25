Украинец Шабрансий оказался тяжелее россиянина Ковалева перед их чемпионским боем

В Нью-Йорке состоялось взвешивание и прошла дуэль взглядов перед боем за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между (до 79,4 кг) между россиянином Сергеем Ковалевым и украинцем Вячеславом Шабранским.

Оба боксера вложились в лимит весовой категории. При этом Шабранский оказался на 400 граммов тяжелее. Вес Шабранского - 79,3 кг, Ковалева - 78,9 кг.

Затем соперники достаточно добродушно посмотрели друг другу в глаза. Дуэль взглядов завершилась тем, что Шабранский пожал протянутую Ковалевым руку.