Украинец Зинченко "привез" 11-метровый, из-за которого "Манчестер Сити" проиграл дортмундской "Боруссии"

В США начался предсезонный футбольный турнир европейских топ-команд "Международный кубок чемпионов". В стартовом матче в Чикаго встречались английский "Манчестер Сити" и немецкая "Боруссия" (Дортмунд).

За "Мачестер Сити" весь матч отыграл на левом флаге защиты украинский футболист Александр Зинченко. И именно Зинченко стал антигероем матча. В середине первого тайма он в своей штрафной площади сделал подножку игроку "Боруссии" Кристиану Пулишичу.

Арбитр назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Марио Гётце, и "Боруссия" выиграла 1:0.