Українець Ковтун виборов «срібло» Олімпіади у вправах на паралельних брусах

Сьогодні, 5 серпня, українські гімнасти Олег Верняєв та Ілля Ковтун виступили у фіналі Олімпіади-2024 у вправах на паралельних брусах.
Про це повідомляє «Tribuna».
Ковтун набрав 15,500 балів та здобув срібло.
Верняєв впав під час виконання вправ. Він став 8-м.
Перемогу здобув Цзоу Цзиньюань з Китаю.
Для Ковтуна це друга Олімпіада в карʼєрі. На Іграх-2020 він посів 11-те місце в особистому багатоборстві та став сьомим у командних змаганнях.
- Цзоу Цзиньюань (Китай) — 16,200
- Ілля Ковтун (Україна) — 15,500
- Шінносуке Ока (Японія) — 15,300
- Чжан Бохен (Китай) — 15,100
- Ферхат Арікан (Туреччина) — 15,100
- Танігава Ватару (Японія) — 14,133
- Лукас Даузер (Німеччина) — 13,700
- Олег Верняєв (Україна) — 13,300
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