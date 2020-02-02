Украинец победил россиянина в главном бою боксерского вечера в Калининграде

02 февраля 2020 г. 12:49
Автор: Виталий Лабскир
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В российском Калининграде состоялся вечер бокса, главным поединком которого был бой за пояс WBA International в полусреднем весе между Сергеем Воробьевым из России и Кареном Чухаджяном, представляющим Украину.

Бой продлился все 10 раундов, запланированных в соотвтествии с регламентом. Чухаджян смотрелся гораздо предпочтительнее, однако судьи, считавшие очки, едва не сделали победителем россиянина.

Один судья отдал победу Воробьеву - 96:95. Двое остальных все же насчитали 99:91 и 96:94 в пользу Чухаджяна. И, таким образом, украинский боксер победил раздельным решением судей и завоевал пояс WBA International.

Видео: 

Радость и флаг Украины. Объявление Карена Чухаджяна победителем боя в России\ 02 02 2020

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