Украинская ассоциация футбола не решилась принять решение по Первой лиге

07 июня 2020 г. 15:24
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

После сегодняшнего заседания Украинской ассоциации футбола (УАФ) ситуация с доигрыванием чемпионата страны в Первой лиге, где выступает харьковский "Металлист 1925", остается в подвешенном состоянии.

Официальный сайт УАФ сообщил, что на сегодняшенем Исполкоме, состоявшемся во Львове, было принято решение рекомендовать Профессиональной футбольной лиге Украины безотлагательно созвать внеочередную конференцию для решения вопроса о доигрываний соревнований ПФЛ сезона 2019/2020 гг.

То есть, речь идет о турнирах в Первой и Второй лигах украинского футбола.

Такая конференция, вероятно, состоится 11 июня в Киеве.

 

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53