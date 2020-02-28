Украинская фристайлистка "прилетела" на 1-е место на этапе Кубка мира

На этапе Кубка мира по лыжной акробатике, который проходит в Алматы, первую победу в своей карьере на соревнованиях такого уровня добыла украинка Надежда Мохнацкая.

Мохнацкая получила в финале за свой прыжок 73,66 балла, опередив американку Ник Меган - 73,08 балла.

Следует отметить, что Мохнацкая вернулась, и как оказалось, вернулась триумфально, в большой спорт, после трехлетнего отсутствия, связанного с рождением и воспитанием ребенка.

После победного прыжка она сказала в камеру: "Привет, сыночек. Мама тебя любит!".