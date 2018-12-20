Украинская Премьер-Лига в следующем сезоне не будет расширяться до 16-ти команд

20 декабря 2018 г. 15:03
Источник: "Трибуна"
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На собрании участников футбольной Премьер-Лиги обсуждался формат чемпионата сезона 2019/20 гг.

Кворум (минимум 8 из 12 представителей) проголосовал за сохранение формата с 12 участниками.

За формат с 16 командами выступили только три клуба: «Динамо», «Карпаты» и «Черноморец».

Таким образом, из Первой Лиги по итогам нынешнего сезона напрямую в Премьер-Лигу выйдет одна команда. А команды, занявшие 2-е и 3-е места в Первой лиге встретятся в переходных матчах с командами, занявшими 10-е и 11-е места в Премьер-Лиге. 

Харьковский "Металлист 1925" идет сейчас на 2-м месте в Первой лиге.

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