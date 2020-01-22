Украинская теннисистка проиграла cо скандалом во втором круге Australian Open

22 января 2020 г. 15:38
Автор: Виталий Лабскир
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Соперницей второй ракетки Украины Даяны Ястремской во втором круге Australian Open была экс-первая ракетка мира датчанка Каролин Возняцки.

Ястремская проиграла в двух сетах - 5:7, 5:7.

После матча Возняцки публично обвинила Ястремскую в хитрости из-за того, что украинская теннисистка, по мнению датчанки, взяла медицинский тайм-аут не из-за проблем со здоровьем, и что так Ястремская уже поступала и раньше.

За Даяну заступился ее тренер Саша Бажин. Он заверил, что Ястремская не хитрила, а действительно уже несколько дней испытывает проблемы с травированной ногой.

В женском же одиночном разряде на Australian Open осталась из украинок лишь Элина Свитолина, которая завтра проведет свой матч второго круга против американки Лорен Дэвис.

Видео: 

Caroline Wozniacki vs. Dayana Yastremska - Match Highlights 2R | Australian Open 2020

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