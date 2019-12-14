Украинские биатлонистки были близки к призовому месту в эстафете на этапе Кубка мира

В австрийском Хохфильцене на 2-м этапе Кубка мира по биатлону сегодня женщины бежали эстафету 4x6 км.

Украинский квартет состоял из биатлонисток, которые стали олимпийскими чемпионками Сочи-2014 в эстафете. За Украину бежали сестры Вита и Валя Бондаренко, Юлия Джима и Елена Пидгрушная.

Пидгрушная на заключительном 4-м этапе, приняв эстафету 9-й, сумела вывести сборную Украины на итоговое 4-е место. При этом Пидгрушная была близка к тому, чтобы вообще принести украинскому квартету бронзовые медали.

Тройку же призеров составили сборные Норвегии, России и Швейцарии.