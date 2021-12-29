Украинские биатлонисты оказались слишком неточными

Состоялась последняя в 2021 году международная биатлонная гонка World Team Challenge, известная также, как Рождественская гонка. Каждая команда состояла из двух человек — биатлониста и биатлонистки.

Соревнования прошли в немецком Рупольдинге. По итогам первой части — масс-старта украинцы Юлия Джима и Дмитрий Пидручный с 7-ю промахами и, соответственно, 7-ю кругами штрафа шли вторыми.

Вторая часть — гонка преследования у Джимы и Пидручного совсем не задались. Они допустили в общей сложности 13(!) промахов при стрельбе и в итоге вынуждены были ограничиться 8-м местом.