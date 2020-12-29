Украинские биатлонисты стали последними среди финишировавших в "Рождественской гонке"

У украинских биатлонистов гонка явно не заладилась

В немецком Рупольдинге под аккомпанемент на «Химгау-Арене» прошла традиционная «Рождественская гонка». Украину в ней представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

После первой части этих соревнований - гонки с масс-стартом украинские биатлонисты были пятыми с 6-ю промахами.

Затем во второй части - гонке преследования Пидручный и Семеренко промазали еще 7 раз и опустились на последнее среди всех финишировавших 9-е место.

Из 10-ти команд, принимаваших участие в "Рождественской гонке", одна - сборная Швеции сошла с дистанции.