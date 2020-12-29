Украинские биатлонисты стали последними среди финишировавших в "Рождественской гонке"

29 декабря 2020 г. 11:56
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

У украинских биатлонистов гонка явно не заладилась

В немецком Рупольдинге под аккомпанемент на «Химгау-Арене» прошла традиционная «Рождественская гонка». Украину в ней представляли Вита Семеренко и Дмитрий Пидручный.

После первой части этих соревнований - гонки с масс-стартом украинские биатлонисты были пятыми с 6-ю промахами.

Затем во второй части - гонке преследования Пидручный и Семеренко промазали еще 7 раз и опустились на последнее среди всех финишировавших 9-е место.

Из 10-ти команд, принимаваших участие в "Рождественской гонке", одна - сборная Швеции сошла с дистанции.

Видео: 

Биатлон. Победная гонка Павловой и Елисеева - Рождественская гонка 2020 (гонка преследования)

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Антиквариат. Золото.                          Sexshop. Суперподарки.                          Грузоперевозки. Т. 098-655-38-03                          Астролог. Т. +38 066-625-95-84                          Бюро переводов StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53