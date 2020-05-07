Украинские боксеры - любители "русского мира" Усик и Ломаченко угодили в базу "Миротворца"

07 мая 2020 г. 16:00
Автор: Виталий Лабскир
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Большие профессионалы бокса Александр Усик и Василий Ломаченко, считающие украинцев и россиян одним народом, теперь находятся в чистилище сайта "Миротворец" за участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях страны-агрессора - России.

Усик и Ломаченко оказались на "Миротворце" после выхода пропагандистского российского фильма  «Здравствуй, брат, Христос Воскресе!», где снялись оба украинских боксера.

И Усику и Ломаченко "Миртоворцем" вменяется "манипуляция общественно значимой информацией". Боксеры характеризуются "противниками независимости украинского православия от подконтрольной России РПЦ".

Публичной реакции ни Александра Усика, ни Василия Ломаченко на внесение их в чистилище "Миротворца" пока не последовало.

 

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