Украинские лыжники и лыжницы оказались ниже 80-х мест в гонках этапа Кубка мира

30 ноября 2019 г. 15:26
Автор: Виталий Лабскир
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Скгодня в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжному спорту состоялись гонки на 10 км классическим ходом у женщин и на 15 км -  у мужчин.

У мужчин победу праздновал хозяин соревнований Ийво Нисканен из Финляндии. Он победил со временем 35 минут 17 секунд. Двое украинских лыжников, принимавших участие в этой гонке Алексей Красовский и Ян Каструба заняли 83-е и 86-е места, отстав от победителя соотвтетственно на 4 минуты 46 секунд и на 4 минуты 58 секунд.

У женщин победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Ее победное время - 26 минут 47 секунд. Украинки Юлия Кроль и Валентина Каминская оказались в итоговом протоколе рядом - на 81-м и 82-м местах. Отставание Кроль от Йохауг составило 4 минуты 23 секунды, Каминской - 4 минуты 38 секунд.

Видео: 

Niskanen delights home fans | Distance | Ruka Triple | FIS Cross Country

Johaug dominates 10k | Distance | Ruka Triple | FIS Cross Country

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