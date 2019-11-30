Украинские лыжники и лыжницы оказались ниже 80-х мест в гонках этапа Кубка мира

Скгодня в финской Руке на первом этапе Кубка мира по лыжному спорту состоялись гонки на 10 км классическим ходом у женщин и на 15 км - у мужчин.

У мужчин победу праздновал хозяин соревнований Ийво Нисканен из Финляндии. Он победил со временем 35 минут 17 секунд. Двое украинских лыжников, принимавших участие в этой гонке Алексей Красовский и Ян Каструба заняли 83-е и 86-е места, отстав от победителя соотвтетственно на 4 минуты 46 секунд и на 4 минуты 58 секунд.

У женщин победу одержала норвежка Тереза Йохауг. Ее победное время - 26 минут 47 секунд. Украинки Юлия Кроль и Валентина Каминская оказались в итоговом протоколе рядом - на 81-м и 82-м местах. Отставание Кроль от Йохауг составило 4 минуты 23 секунды, Каминской - 4 минуты 38 секунд.