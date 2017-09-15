Украинские теннисисты выиграли у израильтян первые два поединка Кубка Дэвиса

15 сентября 2017 г. 18:37
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В матче Плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса Израиль - Украина сыграны оба пятничных одиночных матча. Оба завершились победами украинских теннисистов в минимальных трех сетах.

Сначала Илья Марченко одолел Дуди Селу - 7:6, 6:2, 6:3.

Затем Александр Долгополов взял верх над Эданом Лешемом - 6:4, 6:1, 6:4.

Таким образом, Украина повела в счете 2-0 и находится в одном выигранном поединке от победы в матче.

В субботу парная встреча, в воскресенье, в случае необходимости, еще две одиночные.

 

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