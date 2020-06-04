Украинский бенефис в центральном матче тура чемпионата Эстонии

Гол украинца Ивана Лобая и шесть украинских футболистов в двух командах, соперничавших друг с другом.

Так произошло в центральном матче 5-го тура чемпионата Эстонии между командами из Таллина "Нымме Калью" и "Левадия".

В основном составе "Нымме Калью" на поле вышли украинцы Владислав Хомутов, Иван Лобай и Андрей Маркович. В "Левадии" в основе вышли украинцы Зураб Очигава и Александр Сафронов. И еще один - Юрий Коломоец появился на замену.

До сих пор "Ливадия" шла без единого потерянного очка. Но "Нымме Калью" прервал гегемонию "Ливадии", победив 2:0. Именно Лобай установил окончательный итог этого поединка, забив на 56-й минуте гол головой после подачи с углового.

После 5-ти туров в чемпионате Эстонии сменился лидер. Теперь на 1-м месте таллинская "Флора", набравшая 13 очков. У "Нымме Калью" и "Левадии" - по 12.