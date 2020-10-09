Украинский боксер Денис Беринчик "уничтожил" соперника

09 октября 2020 г. 13:15
Автор: Виталий Лабскир
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Обладатель иетерконтинентального чемпионского пояса по версии WBO в легком весе (61,2 кг) украинец Денис Беринчик в четвертый раз защитил свой титул.

Беринчик в главном бою боксерского вечера в селе Лесники под Киевом дрался против румына Виорела Симиона.

В ринг Беринчик не вошел, а прилетел в образе Супермена.

В 6-м и 7-м раундах Беринчик отправлял своего соперника в нокдаун. На 8-й раунд Симион отказался выходить, и в итоге украинец победил техническим нокаутом.

Это 14-я победа Беринчика в 14-ти боях, проведенных на профессиональном ринге. При этом 8-я - нокаутом.

 

Видео: 

Беринчик — Симион видео боя

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