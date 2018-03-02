Украинский боксер Дмитрий Кучер взвесился перед боем за чемпионский пояс

02 марта 2018 г. 18:37
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Украинский боксер тяжелого веса Дмитрий Кучер и его соперник южноафриканец Кевин Лерена провели последние публичные мероприятия - взвешивание и дуэль взлядов, перед поединком за  титул чемпиона мира по версии IBO.

Кучер показал вес 90,2 кг, Лерена – 90,3 кг, при лимите веса в 90,7 кг.

Бой состоится в южноафриканском городе Кемптон Парк.

В послужном списке Кучера 24 победы (в том числе 18 нокаутом) два поражения и одна ничья. Лерена из своих 20-ти боев на профессиональном ринге 19 выграл (9 из них нокаутом) и один проиграл.

Ниже на видео взвешивания боксеров, которые выйдут в ринг в рамках предстоящего вечера бокса в ЮАР, Кучер и Лерена начинают взвешиваться с 2:55. После чего проводят дуэль взглядов.

Видео: 

Weigh In March 3, 2018 Lerena Kucher, Mbenge Cruz and Kriel Magusha

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