Украинский боксер Евгений Хитров одержал победу после единственного поражения на профессиональном ринге

Украинский боксер среднего веса Евгений Хитров провел свой первій бой после единственного поражения в профессиональном боксе . В американском городе Машантукет (штат Коннектикут) Хитров вышел в ринг против Деррика Финдли из США.

Поединок продлился все 8 раундов, запланированных по регламенту, и завершился победой Хитрова единогласным решением судей: 80-72, 80-72, 79-73.

У Хитрова это 15-я победа в 16-ти боях при одном поражении. 12 побед он одержал нокаутом.

По завершении боя с Финдли Хитров сказал, что пересмотрел свой тренировочный процесс после поражения, и теперь ощущает, что вернулся на верный путь.