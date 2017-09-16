Украинский боксер Евгений Хитров одержал победу после единственного поражения на профессиональном ринге

16 сентября 2017 г. 20:33
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Украинский боксер среднего веса Евгений Хитров провел свой первій бой после единственного поражения в профессиональном боксе . В американском городе Машантукет (штат Коннектикут) Хитров вышел в ринг против Деррика Финдли из США.

Поединок продлился все 8 раундов, запланированных по регламенту, и завершился победой Хитрова единогласным решением судей: 80-72, 80-72, 79-73.

У Хитрова это 15-я победа в 16-ти боях при одном поражении. 12 побед он одержал нокаутом.

По завершении боя с Финдли Хитров сказал, что пересмотрел свой тренировочный процесс после поражения, и теперь ощущает, что вернулся на верный путь.

Видео: 

Евгений Хитров vs. Деррик Финдли БОЙ! Khytrov vs Findley

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