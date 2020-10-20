Украинский боксер Иван Редкач прилично заработал на поражении Ломаченко

Украинский боксер Иван Редкач сообщил в социальных сетях, что поставил 25 тысяч долларов на поражение Василия Ломаченко считавшегося фаворитом в бою с Теофимо Лопесом. Риск оказался оправданным, и Редкач, благодаря тому, что Лопес побил Ломаченко, выиграл 200 тысяч долларов.

Редкач сказал, что никогда ранее не делал ставок.

При этом Иван констатировал, что ненавидит Ломаченко как человека. И еще Редкач отметил: "Многие в Украине ненавидят Ломаченко настолько же сильно, насколько он хороший боксер".