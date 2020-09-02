Украинский боксер нокаутировал соперника в 1-м раунде

Украинский боксер второго среднего веса (до 76,2 кг) Денис Кротюк сокрушил своего сперника за полторы минуты.

В рамках боксерского вечера в польских Сувалках Кротюк дрался против литовца Лукаса Улиса.

Одиночный правый в челюсть, пропущенный литовцем в середине первого раунда, оказался нокаутирующим ударом. Улис сумел подняться на ноги до счета "10", но состояние литовского боксера не позволило ему продолжать борй.

Для Кротюка, проживающего ныне в Польше, это был 4-й бой на профессиональном ринге, и при этом 4-я победа, в том числе 3-я - нокаутом.