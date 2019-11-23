Украинский боксер оказался почти на 17 кг тяжелее соперника и на полголовы выше

Украинский боксер супертяжелого веса Сергей Вервейко проведет свой 14-й бой на профессиональном ринге. Его соперником в польском городе Радом будет Шондел Терелл Уинтерс из США.

Церемония взвешивания засвидетельствовала, что Вервейко имеет гораздо более внушительные габариты, чем Уинтерс.

Вес украинского боксера 109,3 кг, американского - 92,5 кг.

Вервейко из 13-ти своих боев победил в 11-ти (в том числе 7 раз нокаутом) и дважды проиграл. В послужном списке Уинтерса 12 побед (в том числе 11 нокаутом) и тоже два поражения.