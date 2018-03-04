Украинский боксер Сергей Деревянченко досрочно победил своего соперника

В Нью-Йорке в андеркарте боя Уайлдер - Ортис состоялся боксерский поединок в полусреднем весе. Украинец Сергей Деревянченко, являющийся обязательным претендентом на чемпионский титул по версии IBF, провел нетитульный поединок против американца Дашона Джонсона.

Деревянченко безоговорочно доминировал в ринге. Но дело до нокаута не дошло. После 6-го раунда Джонсон принял решение отказаться от продолжения боя, и украинцу была засчитана победатехническим нокаутом.

После победы Деревянченко, у которого теперь 12 выиранных профессиональных боев (10 из них нокаутом) и ни одного поражения, заявил, что желает наконец-то провести чемпионский бой.