Украинский боксер Сергей Деревянченко досрочно победил своего соперника

04 марта 2018 г. 12:56
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В Нью-Йорке в андеркарте боя Уайлдер - Ортис состоялся боксерский поединок в полусреднем весе. Украинец Сергей Деревянченко, являющийся обязательным претендентом на чемпионский титул по версии IBF, провел нетитульный поединок против американца Дашона Джонсона.

Деревянченко безоговорочно доминировал в ринге. Но дело до нокаута не дошло. После 6-го раунда Джонсон принял решение отказаться от продолжения боя, и украинцу была засчитана победатехническим нокаутом.

После победы Деревянченко, у которого теперь 12 выиранных профессиональных боев (10 из них нокаутом) и ни одного поражения, заявил, что желает наконец-то провести  чемпионский бой.

Видео: 

Украинский средневес Сергей Деревянченко одержал досрочную победу над американцем Дэшоном Джонсоном

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