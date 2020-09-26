Украинский боксер Сергей Деревянченко оказался на 200 граммов легче соперника перед чемпионским боем

Сергей Деревянченко в третий раз будет драться за чемпионский пояс. Дважды судьи отдавали победу его соперникам.

В американском Анкасвилле (штат Коннектикут) состоится вечер бокса. В главном поединке чемпион мира по версии WBC в среднем весе американец Джермалл Чарло выйдет в ринг против украинца Сергея Деревянченко.

На церемонии взвешивания вес Деревянченко составил 72,3 кг. Чарло – 72,5 кг.

Взвесившись, боксеры провели дуэль взглядов, во время которой находились на значительном расстоянии друг от друга.

Чарло провел 30 боев на профессиональном ринге. Все выиграл, в том числе 22 нокаутом.

Деревянченко из своих 15 боев 13 выиграл (из них 10 нокаутом) и дважды проиграл. Уступал Деревянченко по очкам Геннадию Головкину и Дэниэлу Джейкобсу в титульных боях. И, вот, у Сергея будет третья попытка завоевать чемпионский пояс.