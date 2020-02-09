Украинский боксер-супертяж нокаутировал соперника на первой минуте

27-летний украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист, которому раздаются комплименты, как наследнику братьев Кличко, блистательно провел свой первый профессиональный бой.

Выхрист отказался от перспективы участвовать в летней Олимпиаде-2020 и перешел из любителей в профессионалы, подписав с немецкой промоутерской компанией ЕС Boxing Promotion.

Первый свой профессиональный бой Выхрист провел в немецком городе Геппинген.

В профессиональном боксе Виктор Выхрист переименовал себя в Виктора Фауста. Соперником же Фауста стал супертяж из Беларуси Андрей Мазаник.

В тот момент, когда с начала первого раунда прошло 42 секунды, прошел удар Фауста правой в висок Мазаника. Белорус упал, а из его угла тут же выбросили белое полотенце.

Таким образом Виктор Выхрист (Фауст) свою первую победу на профессиональном ринге добыл на первой минуте первого раунда дебютного боя.