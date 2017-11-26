Украинский боксер Вячеслав Шабранский потерпел сокрушительное поражение в чемпионском бою

В Нью-Йорке состоялся боксерский поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между (до 79,4 кг) между россиянином Сергеем Ковалевым и украинцем Вячеславом Шабранским. Бой продлился менее двух раундов.

В первом раунде Ковалев дважды отправил Шабранского в нокдаун, во втором - еще раз.

Шабранский, находясь в состоянии "грогги", пытался родолжить сопротивление. Но после сереии ударов, нанесенных Ковалевым, рефери остановил поединок, присудив Ковалеву победу техническим нокаутом.