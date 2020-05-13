Украинский борец Грицай учит хорошим манерам боксера Усика, внесенного в базу "Миротворца"

13 мая 2020 г. 18:28
Автор: Виталий Лабскир
2 просмотра

Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе Богдан Грицай любителю "русского мира" боксеру Александру Усику: "Сегодня, Александр, будем учиться называть людей по имени".

Грицай, вызваший ранее Усика на бой без правил, судя по всему, остался не удовлетворен ответом Усика - Усик предложил Грицаю боксировать в ринге.

Равно, как и Богдану не понравилось, что Усик, отвечая на вызов, не назвал конкретно Грицая.

И, вот, Богдан Грицай записал новое видеообращение, в котором, во-первых, слегка поучил Усика хорошим манерам, объяснил, что Крым - это Украина, уличил во вранье, предложил текст обращения к Путину, а также продемонстрировал уже собранный октагон для боя без правил.

 

 

Видео: 

Я - Богдан Грицай. Усік, тобі вирішувати: Олександр ти, чи Алєксандр.

Ответ Александра Усика. «Хватит разделять народ Украины» .

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                          Маски защитные. т.+38-073-855-0505                          Головне управління ДСНС України у Харківській області закликає громадян не провокувати пожежі в екосистемах та на відкритих територіях!                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53