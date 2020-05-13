Украинский борец Грицай учит хорошим манерам боксера Усика, внесенного в базу "Миротворца"

Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе Богдан Грицай любителю "русского мира" боксеру Александру Усику: "Сегодня, Александр, будем учиться называть людей по имени".

Грицай, вызваший ранее Усика на бой без правил, судя по всему, остался не удовлетворен ответом Усика - Усик предложил Грицаю боксировать в ринге.

Равно, как и Богдану не понравилось, что Усик, отвечая на вызов, не назвал конкретно Грицая.

И, вот, Богдан Грицай записал новое видеообращение, в котором, во-первых, слегка поучил Усика хорошим манерам, объяснил, что Крым - это Украина, уличил во вранье, предложил текст обращения к Путину, а также продемонстрировал уже собранный октагон для боя без правил.