Украинский форвард Артем Кравец забил гол в возобновившемся чемпионате Турции

Украинский нападающий Артем Кравец поучаствовал в победе своей команды "Кайсериспор" в 28-м туре чемпионата Турции.

"Кайсериспор" ьиграл против команды сс очень сложным названием "Генчелербирлиги" и одержал победу со счетом 2:0.

При этом Кравец своим голом на 89-й минуте установил окончательный итог.

Для Кравца этот гол стал 5-м в нынешнем чемпионате Турции и 6-м в сезоне с учетом розыгрыша Кубка Турции.

В турнирной таблице турецкой Суперлиги "Кайсериспор" даже после этой победы находится в зоне вылета на предпоследнем 17-м месте.