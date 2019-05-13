Украинский форвард Роман Зозуля сделал голевой дубль за "Альбасете"

Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля провел великолепный матч за свою команду в 38-м туре Сегунды (Первой лиги испанского футбола).

"Альбасете" играл в гостях против команды "Райо Махадаонда" и одержал победу 3:2. К 30-й минуте матча "Альбасете" уже вел 3:0. При этом Зозуля отдал результативный пас, когда его одноклубник Рей Манай открыл счет. А затем сам забивал головой второй и третий голы "Альбасете".

У Зозули это уже второй голевой дубль в сезоне. А всего он провел за "Альбасете" в этом сезоне 10 голов.

В турнирной таблице "Альбасете", имея 68 очков после 38-ми игр, идет на 3-м месте.