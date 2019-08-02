 

Украинский форвард забил гол за бельгийский "Гент" во втором квалификационном раунде Лиги Европы

02 августа 2019 г. 12:33
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский нападающий бельгийского "Гента" Роман Яремчук в значительной мере помог своей команде выйти в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

"Гент" во втором квалификационном раунде играл проти румынского "Виторула". Первый матч в Бельгии "Гент" выиграл с хоккейным счетом 6:3. В ответном - в Румынии, Яремчук на 37-й минуте матча открыл счет, на что "Виторул" ответил после перерыва двумя голами, забитыми после реализации 11-тиметровых.

В итоге вышло 2:1 в этом матче в пользу "Виторула", а по сумме двух поединков - 7:5 в пользу "Гента".

Видео: 

VİİTORUL 2 - 1 KAA GENT EUROPA LEAGUE ALL GOALS HİGHLİGTS 01.08.2019

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