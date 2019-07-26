 

Украинский футболист бельгийского "Гента" сделал голевой дубль в матче Лиги Европы

26 июля 2019 г. 13:04
Автор: Виталий Лабскир
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Первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы между бельгийским "Гентом" и румынским "Виторулом" вышел сверхрезультативным - было забито 9 мячей. Два из них провел украинский нападающий "Гента" Роман Яремчук.

"Гент" одержал победу 6:3 при этом Яремчук забил четвертый и шестой голы своей команды и плюс к этоу отал две голевые передачи..

После второго гола Яремчука "Гент" повел в счете 6:1. Два мяча, забитые затем футболистами "Виторула", сохранили минимальную интригу перед ответным матчем. 

 

Видео: 

KAA Gent vs FC Viitorul 6-3 UEFA Europa League || All Goals Highlights

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