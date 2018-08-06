Украинский футболист Евгений Селезнев стал обладателем Суперкубка Турции, забив с игры и в серии послематчевых пенальти

Футбольный сезон 2018\19 гг. в Труции открылся матчем за Суперкубок страны между "Галатасараем" и "Акхисарспором". Героем этого поединка стал украинский нападающий "Акхисарспора" Евгений Селезнев.

На 5-й минуте матча Селезнев открыл счет. "Галатасарай" благодаря голу Эрена Дердийока отыгрался в концовке второго тайма. Поединок завершился вничью 1:1, и была назначена серия послематчевых пенальти.

Селезнев пошел исполнять 11-метровый при счете 4:4. Пробил верхом практически по центру и забил. После чего вратарь "Акхисарспора" Фатих Озтюрк парировал пенальти от игрока "Галатасарая" Бафетимби Гомиса. Таким образом, гол Селезнева вышел победным. "Акхисарспор" выиграл серию пенальти 5:4 и стал обладателем Суперкубка Турции.

Остается еще добавить, что Селезнев был признан лучшим игроком матча.

Ниже на видео гол Селезнева с игры и серия послематчевых 11-метровых.