Украинский футболист испанского "Альбасете" отметился голом и потасовкой

10 июля 2020 г. 18:23
Автор: Виталий Лабскир
1 просмотр

Украинский нападающий Роман Зозуля оказался главным действующим лицом в матче 39-го тура испанской Сегунды между "Альбасете" и "Спортингом" из Хихона.

Во-первых, Зозуля забил гол, позволивший "Альбасете" отыграться и свести матч к ничьей - 1:1.

Во-вторых, по ходу матча и против Зозули грубо играли, и сам он отвечал тем же. После же финального свистка к Зозуле подошел футболист "Спортинга" Франсиско Молинеро и спровоцировал потасовку. В ходе потасовки Зозуля успел ударить, пусть и не акцентировано, соперника по лицу.

Видео: 

Роман ЗОЗУЛЯ забил "Спортингу"!

Потасовки с ЗОЗУЛЕЙ в матче со "Спортингом"

Раздел:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов и видеомонтажеров. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. Т.+38 066-625-95-84.                          Sexshop. Суперподарки.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53