Украинский футболист забил гол пяткой в матче чемпионата Финляндии

32-летний украинский футболист Денис Олейник, выступавший ранее, в том числе за харьковские команды "Металлист" и "Гелиос", нынче ходит в героях в своем финском клубе СИК из Сейняйоки.

В матче 23-го тура чемпионата Финляндии СИК принимал команду ВПС из Ваасы.

СИК уступал в счете 0:1. Шла 88-я минута. Олейник получил мяч,, находясь спиной к воротам ВПС и принял решение пробить пяткой. Как оказалось, решение было верным. Вышел необычный гол, который, к тому же, принес команде Олейника желанную ничью - 1:1.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Олейника пяткой на 3:30.