 

Украинский футболист забил гол пяткой в матче чемпионата Финляндии

14 сентября 2019 г. 15:31
Автор: Виталий Лабскир
24 просмотра

32-летний украинский футболист Денис Олейник, выступавший ранее, в том числе за харьковские команды "Металлист" и "Гелиос", нынче ходит в героях в своем финском клубе СИК из Сейняйоки.

В матче 23-го тура чемпионата Финляндии СИК принимал команду ВПС из Ваасы.

СИК уступал в счете 0:1. Шла 88-я минута. Олейник получил мяч,, находясь спиной к воротам ВПС и принял решение пробить пяткой. Как оказалось, решение было верным. Вышел необычный гол, который, к тому же, принес команде Олейника желанную ничью - 1:1.

Ниже, в видеообзоре матча, гол Олейника пяткой на 3:30.

Видео: 

Videokooste SJK - VPS 13.9. 2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется журналист на сайт. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                         Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.