 

Украинский футболист забил гол в чемпионате Индонезии

10 августа 2019 г. 16:40
Автор: Виталий Лабскир
6 просмотров

Украинский форвард Евгений Бохашвили великолепно себя чувствует в чемпионате Индонезии.

Бохашвили выступает з команду "ПСС Слеман".

В 13-м туре команда Бохашвили играла против "Бадак Лампунга" и одержала победу со счетом 2:0.

При этом именно гол украинского футболиста установил на 88-й минуте окончательный итог матча. Правда, львиная заслуга в этом голе принадлежит не Богашвили, а его партнеру по команде, который обвел полкоманды соперника, но не сумел направить мяч в ворота.

Ниже в видеоотчете о матче, гол Евгения Бохашвили на 4:40.

Видео: 

[Pekan 13] Cuplikan Pertandingan Perseru BLFC vs PS Sleman, 9 Agustus 2019

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Вам потрібен закордонний паспорт, айді-картка чи, може, посвідка для проживання іноземця? Мерщій до «Паспортного сервісу» на Сумській, 10. Черг немає! ТРЦ «АВЕ ПЛАЗА» , тел. 783-74-88                                                  Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.