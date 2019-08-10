Украинский футболист забил гол в чемпионате Индонезии

Украинский форвард Евгений Бохашвили великолепно себя чувствует в чемпионате Индонезии.

Бохашвили выступает з команду "ПСС Слеман".

В 13-м туре команда Бохашвили играла против "Бадак Лампунга" и одержала победу со счетом 2:0.

При этом именно гол украинского футболиста установил на 88-й минуте окончательный итог матча. Правда, львиная заслуга в этом голе принадлежит не Богашвили, а его партнеру по команде, который обвел полкоманды соперника, но не сумел направить мяч в ворота.

Ниже в видеоотчете о матче, гол Евгения Бохашвили на 4:40.