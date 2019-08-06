 

Украинский футболист забил гол в своем дебютном матче за португальскую команду

06 августа 2019 г. 19:03
Автор: Виталий Лабскир
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Дебют украинского защитника Валерия Бондаренко за португальскую "Виторию Гимарайнш" вышел на заглядение.

В матче второго раунда Кубка португальской лиги фвстречались "Фейренси" и "Витория Гимарайнш".

На 10-й минуте матча Бондаренко выпругнул выше всех после подачи углового и забил гол.

При этом Бондаренко великолепно спроавился и со своими основными функциями защитника.

Гол Бондаренко оказался единственным в матче. "Витория Гимарайнш" победила 1:0.

Ниже, в видеообзоре матча угловой с голом Бондаренко на 36-й секунде.

Видео: 

Highlights | Resumo: Feirense 0-1 Vitória SC (Allianz Cup 19/20 Fase 2)

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