Украинский футболист Хачериди устроил дебош в матче чемпионата Беларуси по футболу

19 апреля 2020 г. 12:59
Автор: Виталий Лабскир
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Украинский футболист брестского "Динамо" Евгений Хачериди получил красную карточку, поспособствовал поражению своей команді и попытался побить арбитра.

Дебош Хачериди пришелся на матч 5-го тура чемпионата Беларуси между командами ФК "Витебск" - "Динамо" (Брест).

На 85-й минуте этого поединка при счете 0:0 Хачериди, грамотно сыграв корпусом, не дал бразильскому форварду "Витебска" Диего Сантосу добраться до мяча, и мяч забрал вратарь "Динамо" Павел Павлюченко. Казалось, эпизод исчерпан, но Хачериди затем зачем-то умышленно "заехал" пяткой по ногам Диего Сантосу. Бразилец упал, а украинский футболист получил прямую красную карточку, и арбитр назначил пенальти в в ворота брестской команды. Этот момент ниже, в видеообзоре матча на 3:35.

Румынский футболист "Витебска" Ион Николаэску реализовал 11-метровый, и "Витебск" одержал победу - 1:0.

После финального свистка в подтрибунном помещениии Хачериди еще и пытался побить арбитра этого матча.

После 5-ти туров действующий чемпион Беларуси "Динамо" (Брест), имея 7 очков, занимает лишь 10-е место. Правда, в турнирной таблице чемпионата Беларуси огромная плотность. Лидируют, набрав по 10 очков, "Торпедо-БеЛАЗ" (Жодино), ФК "Слуцк" и ФК "Витебск". 

 

 

Видео: 

Витебск - Динамо-Брест | Обзор матча

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