Украинский пловец Михаил Романчук выиграл с новым рекордом чемпионатов мира дистанцию 1500 метров

В китайском Ганчжоу завершился чемпионат мира по плаванию на "короткой воде" (в 25-тиметровом бассейне). В заключительный день триумфатором на самой дилнной дистанции классического плавания - 1500 метров вольным стилем стал украинец Михаил Романчук.

Ожидаемо борьба за победу на этой дистанции развернулась между Романчуком и олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро-2016 итальянцем Грегорио Пальтриниери.

Пальтриниери практически всю дистанцию шел, то есть плыл первым. Еще за 50 метров до финша он опережал украинца на 0,59 сек. Но Романчук мощно накатил на финиш и победил, причем с новым рекордом чемпионатов мира по "короткой воде" - 14 минут 09.14 секунды.

Следует отетить, что до сегодняшнего "золота" Романчука украинские пловцы не выигрывали золотые медали на чемпионатах мира по "короткой воде" в течение последних 6-ти лет.

Ниже - в видеообзоре последнего дня чемпионата мира по плаванию увлекательная дуэль Романчука с Пальтниери, завершившаяся победой украинского пловца и награждением его золотой медалью, начинается с 1:08 и заканчивается на 2:46.