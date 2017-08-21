Украинский теннисист Александр Долгополов подозревается в сдаче матча

Прием ставок на матч первого круга теннисного турнира в американском Уинстон-Сейлеме между украинцем Александром Долгополовым и бразильцем Тияго Монтейрой был приостановлен рядом крупных букмекеров после того, как незадолго до его начала коэффициент на победу Долгополова стал резко расти.

Встреча закончилась победой Монтейры со счетом 6:3, 6:3.

Первой ставки на матч перестала принимать Pinnacle, у которой коэффициент на победу Долгополова составлял 1,36, пока до матча не осталось два часа, – после этого он за 20 минут вырос до 1,63.

Через час на Bet365 коэффициент на победу украинца составлял уже 2,37, а еще через несколько минут на Coral – 2,50. За 15 минут до начала матча коэффициент Долгополова на Betfair был 3,15 (вероятность победы – 32% против первоначальных 74%).

В четвертом гейме матча Долгополов потерял подачу после двух подряд двойных ошибок, а за всю 55-минутную встречу у него не было ни одного брейк-пойнта, что за последние два сезона с ним случалось только дважды (на турнирах "Большого Шлема" против Роджера Федерера).

Монтейра впервые в карьере провел хардовый матч уровня ATP, в котором в его геймах ни разу не было меньше на подаче (в семи предыдущих терял подачу 31 раз).

28-летний украинец выступал с тейпом на ноге и ранее в этом сезоне перенес травму голеностопа, однако с тейпом он играл и в Цинциннати, и на его первоначальный статус фаворита это не влияло – ставочная активность началась только за два часа до матча с Монтейрой.

Ранее в этом сезоне теннисный антикоррупционный орган TIU заявил, что не считает необычную ставочную активность безусловным показателем договорного характера.

В отношении матча в Уинстон-Сейлеме между Долгополовым и Монтейрой представитель TIU заявил, что его обстоятельства проверяются после того, как были получены уведомления от ряда букмекеров.