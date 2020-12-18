Украинский тренер возглавил команду, лидирующую в чемпионате Молдовы

Юрий Вернидуб, поработав в Беларуси, трудоустроился в Молдове.

Вернидуб, начинавший этот сезон в качестве главного тренера солигорского "Шахтера", а затем покинувший эту команду, снова при деле.

Официальный сайт футбольного клуба "Шериф" (Тирасполь) сообщил, что после возвращения из отпуска первой команды ФК "Шериф", ею будет руководить новый тренерский штаб во главе с 55-летним Юрием Вернидубом.

Руководство ФК «Шериф» и украинский специалист пришли к соглашению о сотрудничестве. При этом срок действия заключенного контракта не указывается.

"Шериф" уверенно лидирует в чемпионате Молдовы, имея 55 очков после 20-ти сыгранных матчей. Ближайший преследователь "Петрокуб" (Хынчешты), отстает на 6 очков, сыграв на один матч больше, чем "Шериф".