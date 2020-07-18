Украинский вратарь Андрей Лунин отыграл "на ноль" за "Овьедо" и спас команду от вылета

Футбольный вратарь Андрей Лунин, родившийся в Краснограде, Харьковской области, помог своему испанскому клубу "Овьедо" созранить прописку в Сегунде - втором дивизионе чемпионата Испании/

В матче 41-го тура "Овьедо" встречался с "Расингом" из Сантандера и одержал победу - 1:0. Быстрый гол - на 8-й минуте матча забил Самуэль Обенг.

Вскоре мяч оказался и в воротах Лунина. Произошло это вследстве несогласованной игры украинского вратаря с защитником "Овьедо" Алехандро Аррибасом. Но гол не был засчитан. Арбитр, просмотрев эпизод при помощи VAR, увидел, что футболист "Расинга" Нико Идальго, направивший мяч в ворота, подыграл себе рукой.

У "Овьедо" после этой победы стало 53 очка, и команда за тур до финиша Сегунды оторвалась отзоны вылета на пунктов, обезопасив, тем самым, себя от вылета.

Андрей Лунин провел за "Овьедо" 21 матч. В 7-ми он отыграл "на ноль". Украинский вратарь выступает за "Овьедо" на права аренды. Лунин принадлежит мадридскому "Реалу", куда, видимо, вернется по завершении нынешнего сезона.