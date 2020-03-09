Украинский вратарь Андрей Лунин помог своей испанской команде одержать вторую подряд победу

09 марта 2020 г. 18:23
Автор: Виталий Лабскир
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Вратарь сборной Украины и мадридского "Реала" Андрей Лунин, выступающий в аренде в "Овьедо" блистал в выездном матче против "Эстрамадуры".

Это был поединок 31-го тура второго дивизиона чемпионата Испании. И "Эстрамадура" и "Овьедо" ведут борьбу за выживание, поэтому обеим командам очень нужна была победа.

Андрей Лунин сделал два блестящих сейва в этой игре, в том числе один, когда его "Овьедо" вел в счете 1:0 (этот момент спасения Луниным своих ворот после удара со штрафного ниже в обхоре матча на 37-й секунде).

"Овьедо" в итоге победил 2:1. Лунин позволил забить себе лишь в компенсированное время, когда пропущенный гол уже не повлиял на исход матча.

"Овьедо" одержал с Луниным вторую победу подряд и покинул зону вылета, поднявшись на 17-е место среди 22 команд, играющих в испанской Сегунде.

Видео: 

Resumen de Extremadura UD vs Real Oviedo (1-2)

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