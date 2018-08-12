Украинский вратарь Андрей Лунин выиграл свой первый трофей с мадридским "Реалом"

Украинский вратарь Андрей Лунин, родившийся в Краснограде Харьковской области, поспособствовал завоеванию мадридским "Реалом" "Кубка Сантьяго Бернабеу".

За этот трофей, разыгрывающийся перед началось сезона, "Реал" играл против итальянского "Милана".

Уже к 5-й минуте матча команды обменялись забитыми голами. За "Реал" отличился Карим Бензема, за "Милан" - Гонсало Игуаин. На исходе первого тайма Гарет Бейл вывел "Реал" вперед.

При счете 2:1 на 78-й минуте матча Лунин вышел на замену и до финального свистка не дал себе забить. Зато за "Реал" еще отличился Борха Майораль.

Таким образом, 3:1 победа "Реала" и 20-я в истории в матчах за "Кубок Сантьяго Бернабеу".

У 19-летнего Лунина это первый трофей, завоеванный в "Реале".