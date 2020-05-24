Украинский вратарь пропустил два "пушечных" выстрела от команды украинского тренера в возобновившемся чемпионате Венгрии

24 мая 2020 г. 13:00
Автор: Виталий Лабскир
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Венгерский клубный футбол вышел из карантина. Возобновился национальный чемпионат пропущенным матчем 1-го тура между "Ференцварошем" и "Дебреценом". В обеих командах значительную роль играют украинцы.

Главным тренером "Ференцвароша" является украинский специалист Сергей Ребров. В основном составе "Ференцвароша" вышли два украинских футболиста - Игорь Харатин и Александр Зубков. В воротах "Дебрецена" место занял украинский голкипер Александр Надь. И в запасе "Дебрецена" остался украинский футболист Юрий Габовда.

В матче было забито три гола. Все - в первом тайме. "Дебрецен" открыл счет после дальнего удара Адама Боди. На что "Ференцварош" ответил голевым дублем Давида Сигера. Надь пропустил оба гола после мощных "пушечных" ударов Сигера.

В итоге "Ференцварош" одержал волевую победу - 2:1 и упрочил свое лидерство. У подопечных Сергея Реброва 56 очков после 24 сыгранных матчей. Ближайший преследователь - "Фехервар" имеет 50 очков, сыграв 25 матчей в чемпионате Венгрии.

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