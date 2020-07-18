Украинский вратарь пропустил курьезный автогол в рижском дерби

Счет был открыт при анекдотической ситуации

На 8-й тур чемпионата Латвии по футболу пришлось центральное противостояние всего первого круга. Встречались две столичные команды РФС (Рига) и ФК "Рига". За РФС в воротах стоял украинский голкипер Даниил Кучер, за "Ригу" в основном составе вышли два украинских фктболиста Вячеслав Шарпар и Роман Дебелко.

В первом тайме команды голы не забивали. Во втором "Рига" вышла вперед после того, как хорватский футболист РФС Томислав Сарич, не глядя, покатил мяч назад украинкому вратарю своей команды Даниилу Кучеру, но Кучер был совсем в другом месте, и его отчаянная попытка спасти ворота от автогола Сарича оказалась тщетной. Ниже, в видеообзоре матча, этот курьезный автогол на 1:50.

Затем еще Кучер очень разозлился на своих одноклубников за то, что они дали уйму времени бразильскому футболисту "Риги" Фелипе Бризоли, дабы то нанес дальний прицельный удар, после которого РФС стал "гореть" 0:2. В конце матча РФС отыграл один мяч с пенальти. Реализовал 11-метровый серб Дарко Лемаич. Но в итоге РФС проиграл - 1:2, потеряв первые очки за 8 туров чемпионата Латвии.

В турнирной таблице теперь двоевластие. У ФК "Риги" и РФС по 21 очку.