Украинское "классико". "Динамо" выиграло у "Шахтера" из-за грубой ошибки Пятова

3-й тур украинской Премьер-Лиги начался с матча двух украинских футбольных грандов. Киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".

Судьбу матча решил эпизод на 64-й минуте. После подачи со штрафного футболист киевского "Динамо" Беньямин Вербич пробил головой. Мяч полетел в ближний для вратаря "Шахтера" Андрея Пятова угол. Пятов не сумел парировать удар.

Этот гол оказался единственным. "Динамо" победило - 1:0.

После победы "Динамо" возглавило турнирную таблицу, имея максимальные 9 очков из 9-ти очков. У "Шахтера" осталось 6 очков.