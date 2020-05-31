"Шахтер" выиграл украинское «классико» под надзором харьковского арбитра

Впервые матч двух грандов украинского футбола – «Шахтер» (Донецк) – «Динамо» (Киев) обслуживала женская бригада арбитров. Арбитром в поле была харьковчанка Катерина Монзуль.

В этом матче 24-го тура, состоявшемся в Киеве, «Шахтер» был номинальным хозяином поля.

Футболист «Динамо» Виталий Буяльский открыл счет. «Шахтер» отыгрался с голом Марлоса. Тот же Марлос вывел «Шатер» вперед. А Маркос Антонио установил окончательный итог – 3:1 волевая победа «Шахтера».

У «Шахтера» теперь 62 очка и пропасть в 16 пунктов преимущества над тремя преследователями. На втором, третьем и четвертом местах, имея по 46 очков, идут луганская «Заря», черниговская «Десна» и киевское «Динамо».