Украинское классико. "Шахтер" віиграл у "Динамо" с голом пяткой и потасовкой

В 3-м туре украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".

В первом тайме тайме команды обменялись голами, Жуниор Мораес забил за "Шахтер" пяткой. В ответ Жерсон Родригес провел свой дебютный гол за "Динамо".

Победу "Шахтеру" принес гол Марлоса на 64-й минуте. В итоге 2:1 в пользу "Шахтера". При этом Дентиньо в компенсированное время упустил возмоность сделать счет еще крупнее, не попав с близкого расстояния в ворота киевской команды.

После финального свистка игроки обеих команд устроили небольшую потасовку.

"Шахтер" идет в Премьер-Лиге с максимальным количеством очков - 9 из 9-ти. "Динамо" потеряло первые три очка.