 

Украинское классико. "Шахтер" віиграл у "Динамо" с голом пяткой и потасовкой

11 августа 2019 г. 13:45
Автор: Виталий Лабскир
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В 3-м туре украинской Премьер-Лиги киевское "Динамо" принимало донецкий "Шахтер".

В первом тайме тайме команды обменялись голами, Жуниор Мораес забил за "Шахтер" пяткой. В ответ Жерсон Родригес провел свой дебютный гол за "Динамо".

Победу "Шахтеру" принес гол Марлоса на 64-й минуте. В итоге 2:1 в пользу "Шахтера". При этом Дентиньо в компенсированное время упустил возмоность сделать счет еще крупнее, не попав с близкого расстояния в ворота киевской команды.

После финального свистка игроки обеих команд устроили небольшую потасовку.

"Шахтер" идет в Премьер-Лиге с максимальным количеством очков - 9 из 9-ти. "Динамо" потеряло первые три очка.

 

Видео: 

Динамо - Шахтер - 1:2. Обзор матча

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