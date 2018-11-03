Украинское "классико" в Харькове. "Шахтер" в компенсированное время добыл победу над киевским "Динамо"

На 14-й тур украинской Премьер-Лиги пришелся матч двух непримиримых соперников - лидеров отечественного футбола - донецкого "Шахтера" против киевского "Динамо". Матч состоялся на домашнем стадионе "Шахтера", коим является харьковский ОСК "Металлист".

Первый тайм выиграло "Динамо" - 1:0. Гол в раздевалку на исходе первой половины игры провел Николай Шапаренко.

После перерыва "Шахтер" с выходом на замену Тайсона, восстановившегося после травмы, сначала отыгрался - Тайсон выкатил мяч на пятачок перед воротами "Динамо", и Мораес сравнял счет; а уже в компенсированное время Виктор Коваленко провел победный гол, и "Шахтер" праздновал успех - 2:1.